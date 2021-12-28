شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "الكاهن" بحضور أبطاله فى أكتوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة فيلم "الكاهن"، إقامة العرض الخاص للفيلم اليوم الثلاثاء، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، فى تمام الساعة التاسعة مساء، وسيكون متاحًا للجمهور بدءًا من يوم غداالأربعاء 29 ديسمبر، وهو الفيلم الذى يجسد بطولته نخبة من نجوم الفن.

وطرح صناع فيلم "الكاهن" الأفيش الرسمي للعمل والذى تصدره جميع الفنانين المشاركين في بطولته ويتوسطهم شبح، مع الإعلان عن عرضه في السينمات يوم 29 من شهر ديسمبر الجارى، حيث شهدت الأسابيع الماضية بدء عمليات الدعاية بطرح الأفيش المبدئى وصور من كواليس جلسة تصوير الأفيش الرسمي.

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم