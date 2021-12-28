شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس لتليفزيون الخليج 365: صناعة النجوم هواية بتجرى فى دمى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج الغنائى والمخرج نصر محروس فى بث مباشر مع تليفزيون ”الخليج 365”: "أنا فى دمى صناعة النجوم، ولن أتخلى عنها وخروجهم من الشركة بعد الشهرة والنجومية لا يحزننى، لأنها سُنة الحياة ولن تجعلنى أتخلى عن هوايتى فى اكتشاف النجوم.



نصر محروس

و قال المخرج نصر محروس، لـ"الخليج 365"، تعليقا على حلقة "صاحبة السعادة"، التى ظهر فيها مع المطرب بهاء سلطان معلنا الصلح بينهما، إنه هو من طلب من إسعاد يونس أن تقدم حلقة عن الصلح بينهما وأن يشارك فى الحلقة كل من مصطفى شوقى ونبيل ومصطفى حجاج نجوم شركته الذى ينتج لهم أغانيهم وألبوماتهم، إضافة إلى مشاركة أشقائه أميرة وأمير وهانى محروس بالحلقة.

وأضاف المخرج نصر محروس "كنت أبحث عن الصلح مع بهاء سلطان منذ عدة سنوات، ومددت يدى له أكثر من مرة لكنه كان يرفض الصلح ولذلك طلبت من الإعلامية إسعاد يونس أن تشارك فى هذا الصلح وفى نيتى التنازل عن كل شىء وكل مستحقاتى المالية، مثلما فعلت مع مطرب الشركة دياب من قبل لأن بهاء سلطان ابن "فرى ميوزيك"، وشهدت الشركة نجاحاته ونجوميته وهو عشرة عمر وتنازلت له عن حقوقى المالية لأنها فى النهاية رايحة لأخويا وابنى وله الحرية فى الاختيار أن يكمل فى الشركة أو لا، واختتم المخرج نصر محروس حديثه لـ الخليج 365، أنه يتمنى لـ بهاء سلطان التوفيق فى حياته الخاصة والفنية.

وكان نصر محروس قد قام منذ فترة بإسقاط كل المستحقات المالية المطلوبة من المطرب دياب وأعلن الفنان دياب وقتها انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس نهائيًا، ونشر فيديو على حسابه بعنوان "وعد فأوفى"، معلنًا أن المنتج أبرأه من أي مستحقات مالية ووجه له الشكر.

وكان النجم تامر حسنى نجح فى الصلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس، بعد أزمتهما الأخيرة التى وصلت إلى ساحات القضاء التى كانت حول عقد دياب الذى ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.

وأكد تامر حسنى فى فيديو مع دياب ونصر محروس بثه عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائى لعقد المطرب دياب.

وقال تامر حسني فى الفيديو: "الحمد لله ربنا قدرنى أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس".