شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تكرم محمد صبحى فى احتفالاتها باليوبيل الذهبى (صور وفيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لها كرمت جامعة المنصورة الفنان القدير محمد صبحى اليوم الثلاثاء عقب ندوة مع طلاب الجامعة استمرت لمدة ساعة بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان"، وأقيمت تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة وريادة الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمدرج الأستاذ الدكتور إبراهيم المهدى بكلية التجارة.

وحضر الندوة كل من الأستاذ الدكتور طارق غلوش - عميد كلية التجارة ، الأستاذة الدكتورة منى السيد إبراهيم - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة الدكتورة سماح طارق حافظ - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة منى الدكرورى - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هناء الجوهرى - منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بجامعة المنصورة.

وأكد الأستاذ الدكتور طارق غلوش أن بناء الإنسان أهم محاور تنمية المجتمع من خلال نشر الفن الراقى . وأعرب عن سعادته باستضافة جامعة المنصورة للفنان القديرمحمد صبحى كأحد رواد الفن الراقى والذى لعب دورا ملموسا فى تشكيل فكر أجيال من المصريين.

أشاد الفنان القدير محمد صبحى بالتاريخ الوطنى العظيم لمدينة المنصورة فى مكافحة أعداء الوطن.وأعرب عن فخره بجامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة عالميا وسعادته بالتواجد فى رحابها. ويرى أن الدولة تصدت بفاعلية للعشوائيات من خلال مبادرة حياة كريمة ولكن المشكلة الكبرى التى تواجهنا الآن هى الانفجار السكانى وزيادة عدد المواطنين غير المنتجين. وشدد على أهمية تعرف المواطنين على ثقافة وتاريخ كافة المحافظات لدعم تماسك الوطن وهذا ما كان يتحقق من خلال الرحلات المدرسية لأنحاء الوطن. وأكد على أن الفن والثقافة قد يكون معول بناء للمجتمع أو هدمه من معالجة قضايا المجتمع بإيجابية أو سلبية ، وذكر أن الفن من المهم أن يعرض سلبيات المجتمع بطريقة تدفع الجمهور للتفكير فى كيفية علاج هذه السلبيات ، ضاربا مثالا على ذلك بمشهد من مسلسل ونيس قام فيه ابناؤه بتنظيف الشارع المجاور لمنزلهم دفع بعض مواطنى إمبابة لتنظيف منطقتهم ودعوته لرؤية ذلك على أرض الواقع. وأضاف أن الفن قد يقدم رسالة هادفة فى إطار كوميدى يجعل المشاهد يتوحد مع قضايا الوطن التى تناقشها الأعمال الفنية ويفكر فيها بشكل ملح فى سبيل حلها. ودلل على ذلك بالمسرحيات التى عرضها على مسرح سنبل مثل: " غزل البنات ، خيبتنا، نجوم الظهر ، النحلة والدبور" التى ناقشت قضايا المجتمع المصرى وتطوره عبر التاريخ بشكل كوميدى هادف. ونادى بضرورة التخلى عن القيم الاستهلاكية الذى يريد أعداء الوطن أن ينتهجها المواطنون لإبعادهم عن قضايا وطنهم، وطالب بتعاون الطلاب بعد التخرج فى إنجاز مشروعات تتعلق بمجال دراستهم تعود بالنفع على المجتمع. يذكر أن الفنان محمد صبحي سوف يستأنف موسم جديد لمسرحيته "نجوم الظهر" بعد نجاحها في الموسم الأول ورفع لافتة كامل العدد ، والمسرحية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن ، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط. محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.

وأكد الأستاذ الدكتور طارق غلوش أن بناء الإنسان أهم محاور تنمية المجتمع من خلال نشر الفن الراقى . وأعرب عن سعادته باستضافة جامعة المنصورة للفنان القديرمحمد صبحى كأحد رواد الفن الراقى والذى لعب دورا ملموسا فى تشكيل فكر أجيال من المصريين.

أشاد الفنان القدير محمد صبحى بالتاريخ الوطنى العظيم لمدينة المنصورة فى مكافحة أعداء الوطن.وأعرب عن فخره بجامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة عالميا وسعادته بالتواجد فى رحابها.

ويرى أن الدولة تصدت بفاعلية للعشوائيات من خلال مبادرة حياة كريمة ولكن المشكلة الكبرى التى تواجهنا الآن هى الانفجار السكانى وزيادة عدد المواطنين غير المنتجين.

وشدد على أهمية تعرف المواطنين على ثقافة وتاريخ كافة المحافظات لدعم تماسك الوطن وهذا ما كان يتحقق من خلال الرحلات المدرسية لأنحاء الوطن.

وأكد على أن الفن والثقافة قد يكون معول بناء للمجتمع أو هدمه من معالجة قضايا المجتمع بإيجابية أو سلبية ، وذكر أن الفن من المهم أن يعرض سلبيات المجتمع بطريقة تدفع الجمهور للتفكير فى كيفية علاج هذه السلبيات ، ضاربا مثالا على ذلك بمشهد من مسلسل ونيس قام فيه ابناؤه بتنظيف الشارع المجاور لمنزلهم دفع بعض مواطنى إمبابة لتنظيف منطقتهم ودعوته لرؤية ذلك على أرض الواقع.

وأضاف أن الفن قد يقدم رسالة هادفة فى إطار كوميدى يجعل المشاهد يتوحد مع قضايا الوطن التى تناقشها الأعمال الفنية ويفكر فيها بشكل ملح فى سبيل حلها.

ودلل على ذلك بالمسرحيات التى عرضها على مسرح سنبل مثل: " غزل البنات ، خيبتنا، نجوم الظهر ، النحلة والدبور" التى ناقشت قضايا المجتمع المصرى وتطوره عبر التاريخ بشكل كوميدى هادف.

ونادى بضرورة التخلى عن القيم الاستهلاكية الذى يريد أعداء الوطن أن ينتهجها المواطنون لإبعادهم عن قضايا وطنهم، وطالب بتعاون الطلاب بعد التخرج فى إنجاز مشروعات تتعلق بمجال دراستهم تعود بالنفع على المجتمع.

يذكر أن الفنان محمد صبحي سوف يستأنف موسم جديد لمسرحيته "نجوم الظهر" بعد نجاحها في الموسم الأول ورفع لافتة كامل العدد ، والمسرحية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن ، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط.

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.