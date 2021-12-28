قطة السينما المصرية وحفيدة الملوك وجميلة الشاشة.. رفض والدها زواجها من العندليب؛ والمفاجأة بشأن وصيتها الأخيرة.. من تتوقع أن تكون؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 08:45 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة للفنانة الراحلة “زبيدة ثروت”، حيث كانت طفلة مع جدتها واثنين من أشقائها بينهما شقيقتها التوأم “حكمت”، وكانت زبيدة تبلغ من العمر في تلك الصورة 4 سنوات علي الأكثر.

واستطاعت تلك الصورة النادرة من طفولة الفنانة زبيدة ثروت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها عندما كبرت.

كما تفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها. ورأى البعض أنها أحتفظت بالكثير من ملامحها في مرحلة الطفولة إلي أن أصبحت شابه فاتنة الجمال كما عرفها الجمهور العربي.

زبيدة ثروت طفلة على يمين جدتها وأخواتها

زبيدة ثروت واحدة من ألمع وأرق نجمات الزمن الجميل والتي تميزت بجمالها الساحر وعيونها الزرقاء الجاذبية، تألقت زبيدة خلال مشوارها الفني وقدمت العديد من الأعمال الفنية البارزة على رأسهم “يوم من عمري” مع عبدالحيلم حافظ، كما قدمت أكثر من 40 عمل فني، ولقبت زبيدة بالعديد من الالقاب أبرزهم “أم البنات”، “صاحبة أجمل عيون”، “قطة السينما المصرية“، “ملكة الرومانسية”.

ولدت زبيدة ثروت في يوم 14 يونيو من عام 1940 م، وهي من أصول شركسية، أمها حفيدة السلطان حسين كامل ووالدها ضابط، ولديها ثلاث أخوه هم: (صلاح وعلاء و كمال)، وشقيقة تؤام تدعي «حكمت».

وانضمت الفنانة زبيدة ثروت إلى التمثيل بعد فوزها في مسابقة أجمل عيون في مصر ، اشتهرت بافلام عديدة مثل ” يوم من عمرى ، شمس لا تغيب ، في بيتنا رجل ، زوجة غيورة جدا ، انا و زوجتى والسكرتيرة ” وعدد آخر من أنجح الأعمال.

برغم تعدد زيجات زبيدة ثروت إلا أنها لم تحب سوى العندليب عبد الحليم حافظ، بحسب ما ذكرته بآخر لقاءاتها التلفزيونية قبل وفاتها، وكان رفض والدها زواجها منه بعد طلبه يدها منه أثناء تصوير فيلم “يوم من عمري”، وقال له :”مش هجوز بنتي لمغنواتي” وأخفى عنها العندليب هذا الأمر ولم تعرف به إلا بعد وفاته.

وتزوجت الفنانة زبيدة ثروت 4 مرات أولهما سنة 1960 من ضابط في البحرية المصرية كان اسمه إيهاب الغزاوي ثم تزوجت بعد ذلك من المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع ثم محمد إسماعيل وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي وهو آخر زيجاتها.

زبيدة ثروت تحمل ابنتها ريم وزوجها يحمل ابنتهما رشا



اعتزلت زبيدة الفن خلال فترة السبعينيات، حيث قدمت آخر عمل لها في مسرحية “عائلة سعيدة جدًا”، كما توجت بلقب ملكة جمال الشرق وفقًا للمسابقة التي أقامتها مجلة الجيل بالإضافة إلى حصولها على لقب بين أجمل 10 وجوه في السينما، وهي صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية.

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وعن مصادرة أموالها قالت النجمة زبيدة ثروت في آخر لقاء إعلامي لها في برنامج “واحد من الناس” مع عمرو الليثي: إنها تنتمي للأسرة المالكة، وتمت مصادرة أموال والدتها بعد ثورة يوليو 1952، وقالت: جدتي هي ابنة السلطان حسين كامل، وكان اسمها زبيدة حسين كامل.

وأضافت: عندما قامت الثورة كان عمري 12 عاما، وقاموا بإخراج اللواءات الكبار للمعاش وكان من بينهم والدي وعمره 40 عامًا، كما تمت مصادرة كل أموال أمي، لدرجة أنهم أخذوا آية الكرسي من السلسلة التي كانت ترتديها أمي في ذلك الوقت.

ورحلت الفنانة زبيدة ثروت عن عالمنا يوم 13 ديسمبر عام 2016، عن عمر ناهز الـ 76 عاماً، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة بسبب شراهتها في التدخين، أوصت زبيدة عائلتها في أيامها الأخيرة أن يتم دفنها إلى جانب حبيبها الراحل عبد الحليم حافظ، وأكدت أن العندليب الأسمر لو كان تقدم للزواج منها كانت وافقت على الفور رغم رفض والدها للأمر.

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