بقرار من الملكة إليزابيث.. الأمير ويليام وكيت ميدلتون إجازة سرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تدرك ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية؛ حجم الضغوط والمتاعب التي يعيشها الأمير ويليام دوق كامبريدج، خاصة بعدما تخلى الأمير هاري عن واجباته الملكية، وانتقل للعيش في كاليفورنيا، رفقة زوجته ميغان ماركل.

وكشف مصدر مقرب من الملكة أنها تسعى لتنظيم إجازة سرية للأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، والحصول على بعض الوقت الخاص بهما، بعيداً عن مهام القصر الملكي.

وقال المصدر: “يخطط الزوجان لقضاء عطلة جماعية أخرى، بعد عطلة عيد الميلاد التي حصلا عليها منذ أيام قليلة، وهذه المرة وجهتهما هي الولايات المتحدة”.

وتابع: “تم التخطيط لهذه العطلة خلف الأبواب المغلقة من قبل الملكة إليزابيث، لمنح الأمير ويليام وكيت ميدلتون بعض الوقت والاستمتاع بأنفسهما”.

يأتي ذلك بعدما قضى وليام وكيت وأطفالهما الثلاثة عطلة موسم الأعياد في منزلهما الريفي “أنمر هول” (Anmer Hall)، في مقاطعة نورفك البريطانية، بصحبة عائلة كيت، بمن في ذلك والدا كيت كارول ومايكل ميدلتون، في حين اختارت ملكة بريطانيا أن تقضي عطلة موسم الأعياد في قلعة وندسور هذا العام، للعام التالي على التوالي، كإجراء احترازي، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانضم إليها في هذا العام الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال.

وفي وقت سابق، فاجأت كيت ميدلتون الكثيرين بمهارتها في العزف على البيانو، بعد تقديمها عرض عزف مبهراً لموسيقى أغنية “For Those Who Can’t Be Here”، في حفلها الموسيقي الخيري، الذي استضافته كاتدرائية وستمنستر في لندن، والذي عرض عشية يوم عيد الميلاد.

وأثار عزف كيت ميدلتون على البيانو انبهار الكثيرين داخل وخارج المملكة المتحدة، وحصل على اهتمام مرتادي مواقع التواصل، وهو ما ظهر من خلال العدد الضخم من التعليقات والمشاركات على مواقع التواصل، والتي أثنت على موهبة كيت في العزف على البيانو.