سيد رجب: “انتقاد الجمهور يسعدني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر الفنان المصري القدير، سيد رجب، عن سعادته بتصوير الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، مبيناً أنه يراه نموذجاً مختلفاً عن أي مسلسل آخر، خاصةً أنه أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، كما أنه يقدم نموذجاً للأسرة المصرية، وينقل الواقع بشكل حقيقي، لذلك كان متحمساً لتصوير الجزء الثالث.

وأكد رجب أنه يحمل مسؤولية كبيرة، لتقديم نموذج مشرف للأب المصري بشكل خاص، والأسرة المصرية بشكل عام، لذلك يحاول هو وفريق العمل تقديم أفضل شيء.

واستطرد أن المسلسل وضعه في مواقف صعبة، بسبب كثرة العروض التي تلقاها من الشباب، الذين كانوا يريدون أن يشاركهم حفلات زفافهم، ولم يستطع الموافقة عليها، مؤكداً أنه شعر بالحزن نتيجة عدم قدرته على تحقيق حلمهم، وأشار إلى أنه معهم بقلبه وروحه.

وعقب سيد رجب بأن الدراما المصرية تمتلك إمكانات عالية، تجعلها تنافس المسلسلات المعروضة على المنصات الإلكترونية، مضيفاً أنه سعيد جداً بالتطور الذي حدث في صناعة الدراما، وتمنى أن يستمر.

وأكد أن انتقادات الجمهور شيء جيد، لأنها تجعله ينمي إمكاناته الفنية، مؤكداً أنه لا يغضب من الانتقادات الموجهة له، بل يشعر بالسعادة عندما يتم انتقاده.

جدير بالذكر أن مسلسل “أبو العروسة”، بجزأيه الأول والثاني، حقق نجاحاً كبيراً، حيث كان الجزء الأول من إنتاج عام 2017، والثاني من إنتاج عام 2018، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ كمال منصور، وﺗﺄﻟﻴﻒ هاني كمال، وبطولة: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، عزوز عادل، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، وتامر فرج.

وتدور أحداثه بشكل اجتماعي عن مشاكل الأسرة المصرية، وأهمية تعاون العائلة لحل مشكلاتها، وأن الحب والحنان أهم ما يحتاجه الأبناء، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى، والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.