سلاف فواخرجي: الدراما تعاني أزمة موضوعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، إنها تعتبر مشاركتها في مسلسل “أسمهان” نقطة انعطاف في مسيرتها الفنية، وسيظل العمل المميز في مشوارها، سواء لديها أو لدى الجمهور، مبينة أنه ورغم ذلك لم تصبح “أسيرة” لهذا العمل، لأنه في بعض الأوقات عندما تنجح بعض الأعمال تجعل الممثل أسيراً لها.

وتابعت فواخرجي، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “وهلق شو” عبر قناة الجديد اللبنانية، أن مسلسل “أسمهان” مرحلة في حياتها، لأنها ممثلة لها حياتها كفنانة تحب المغامرة على أن تظل شغوفة بالعمل، سواء نجحت أم لا.

وأشارت إلى أن الدراما تغيرت كثيراً منذ طرح مسلسل مثل “أسمهان”، لافتة إلى أنها حالياً في تراجع، وعقبت بأن هناك حديثاً عن تمنيات بأن يكون الغد أفضل، لكن ما يحدث هو العكس حيث نعود للماضي، وأصبح هو الأجمل بدلاً من أن يكون الغد هو المنشود.

ومضت سلاف فواخرجي أن المسألة التقنية في الدراما تطورت كثيراً حيث التكنولوجيا والإعلام والسوشيال ميديا، حيث إن الدراما تغيرت من الناحية التقنية حيث الدعاية والتطور وأصبح هناك انتشار أكبر، لكن لا توجد موضوعات مثل السابق، حتى إنه عندما يطلب البعض استكمال أجزاء لمسلسلات سابقة نجدها لا تصلح بسبب المواكبة مع المجتمع.

وشددت سلاف فواخرجي على أن الاستفادة من التكنولوجيا والمواكبة وضخ دماء جديدة شيء جيد، لكن لابد ألا تتم خسارة الروح الجميلة التي كنا نمتلكها، مؤكدة أن دراما الحروب جيدة ويمكن تقديمها بشكل جيد.

ويعرض للفنانة سلاف فواخرجي، حالياً، مسلسل “عنبر 6″، ويشارك في بطولته إلى جانبها، النجوم: صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، وفادى إبراهيم، وإخراج علي العلي.