هكذا تجني ميغان ماركل آلاف الدولارات في الدقيقة الواحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، الاعتماد على نفسيهما من أجل جني الأموال، بعيداً عن العائلة المالكة في بريطانيا، بعد تخليهما عن لقبيهما الملكيين.

وفي ذات السياق؛ كشف الخبير الملكي والمعلق، ريتشارد فيتزويليامز، أن دوقة ساسكس ميغان ماركل تحصل على 486 ألف جنيه إسترليني في الدقيقة من 37 دقيقة من محتوى “Spotify”.

وتحدث الخبير الملكي إلى “The Sun Online”، حول هذا الموضوع، فقال: “إنه أمر مثير للاهتمام في ما يتعلق بـSpotify، لأنك إذا نظرت إلى العديد من أنشطة Sussexes، فستجد أنها لم تفعل الكثير في الواقع”.

وتابع: “أعتقد أنه بالنظر إلى الطريقة التي يفكر بها دوقا ساسكس، فإنهما يقومان بالأشياء بطريقتهما الخاصة، وكان ذلك سيكون واضحاً جداً بالنسبة إلى “Spotify” و”Netflix”، وأي مصادر مستقبلية تريد صفقات معهما”.

وأضاف: “لذلك لن يشعر الأمير هاري وزوجته بالضغط، حول كيف سيكون تطور العام المقبل.. سيكون رائعاً”.

من ناحية أخرى؛ تلقت ميغان ماركل اعتذاراً علنياً، بعد معركة قضائية مطولة مع ناشري “The Mail on Sunday”.

جاء الاعتذار منشوراً في الصفحة الأولى “mea culpa” إلى دوقة ساسكس كما هو مطلوب بموجب أحكام متعددة بأن “Mail on Sunday” وموقع “MailOnline” انتهكا خصوصية Markle في فبراير 2019، عن طريق طباعة عناصر من رسالة من خمس صفحات كتبتها إلى والدها، بعد وقت قصير من زفافها الملكي إلى الأمير هاري في مايو 2018.

وجاء في إشعار الصفحة الأولى: “فازت دوقة ساسكس بقضيتها القانونية لانتهاك حقوق الطبع والنشر ضد Associated Newspapers، لمقالات نُشرت في The Mail on Sunday، ونشرت على Mail Online”.

كما شمل: “بعد جلسة استماع في 19-20 يناير 2021، وجلسة استماع أخرى في 5 مايو 2021، أصدرت المحكمة حكماً لدوقة ساسكس بشأن مطالبتها بانتهاك حقوق الطبع والنشر، وجدت المحكمة أن Associated Newspapers انتهكت حقوق الطبع والنشر الخاصة بها، من خلال النشر مقتطفات من رسالتها المكتوبة بخط اليد إلى والدها في The Mail on Sunday وMail Online، وقد تم الاتفاق على سبل الانتصاف المالية”، كما ورد في الجزء المتبقي من الاعتذار العلني في الصفحة 3.