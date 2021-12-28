غادة عبد الرازق بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق على جمهورها بجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة وجذابة، نالت استحسان الجمهور.

وحصدت صور نيكول سابا آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق كان في رمضان 2021، من خلال مسلسل “لحم غزال”، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، وشارك في بطولته شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي، وغيرهم.