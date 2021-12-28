بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 32 دقيقة مضت التعليقات على يارا تحصد المزيد من النجاح بألبوم “مليت” مغلقة

متابعة بتجــرد: كان للنجمة اللبنانية يارا العديد من النجاحات خلال العام 2021، وقد يكون أبرزها نجاح ألبومها “اللبناني – المصري” الجديد “مليت”، والذي بدأت في إصداره بشهر أكتوبر الماضي، وستواصل طرح أغنياته مع حلول العام الجديد 2022.

وبعد أن أصدرت 4 أغنيات من ألبوم “مليت”، استطاعت يارا أن تسيطر مجددًا على السوق الفني من خلال أعمال غنائية حجزت لنفسها مكانة متقدّمة في سباق الأغنيات الأكثر طلبًا والأعلى استماعًا ومشاهدةً في الوطن العربي.

يتضمن ألبوم يارا الجديد 8 أغنيات، منها ست أغنيات لبنانية إضافة الى أغنيتين مصريتين، من بينها “مليت”، أولى إصدارات هذا الألبوم والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 3.6 مليون مشاهدة منذ صدورها قبل شهرين. ثم أغنية “بعدك هون” التي حققت مليون مشاهدة في شهر واحد، وأغنية “السهرة هتحلو” باللهجة المصرية وحصدت أكثر من 200 ألف مشاهدة وأخيرًا أغنية “غازلني زيادي” التي حصدت 400 ألف مشاهدة في أسبوعين فقط.

ويأتي هذا الإصدار ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها يارا على مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما أنها تعود من خلال الألبوم إلى الأغنيات اللبنانية والمصرية بعد إطلاق ألبومها الخليجي “غير الناس” في فبراير الماضي.