“اقطعوا عني النت”.. هند صبري تطل بفيديو عفوي عبر “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انجذبت الفنانة التونسية، هند صبري، إلى تطبيق “تيك توك”، الذي يتابعه ملايين الزوار، حيث بدأت خلال الفترة الأخيرة بالتفاعل مع الجمهور في هذا التطبيق، بعدما طالبها عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي بذلك.

وشاركت صبري جمهورها المتابع لحسابها في “إنستغرام”، وتحديداً عبر خاصية “ستوري”، مقطع فيديو عفوياً ظهرت فيه بشخصية سيدة قتلت زوجها، من خلال استخدام “السم”.

وأشارت، من خلال المقطع الذي ظهرت فيه بشخصية صامدة وقوية، إلى أنها عنفته ضرباً قبل تسميمه، تاركة تعليقاً طريفاً، قالت فيه: “اقطعوا عني النت”.

يأتي هذا المقطع الجديد بعدما طالبها الجمهور بمزيد من المقاطع، عندما شاركت قبل يومين مقطع فيديو طريفاً، أيضاً، تحدثت فيه عن الكرامة في الحب، وقيام الشخص يإهدار كرامته تحت ذريعة أنه يحب الطرف الآخر.

وكانت هند صبري توجه نصيحة بالتوقف عن الحب الذي يهدر الكرامة، متابعة أنه لابد أن يتوقف القلب عن هذا الحب، لأنه ليس مبنياً على الأخذ والعطاء.

وتنتظر هند صبري عرض مسلسلها الجديد “البحث عن علا”، وهو مستوحى من شخصيات عدة من تأليف غادة عبدالعال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال، فيما يشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي، ويضم المسلسل ظهوراً خاصاً لعدد من النجوم العرب من بينهم خالد النبوي.

وكانت قد ظهرت هند صبري، في الصور الأولى من العمل، بطريقة عفوية بين منفردة تارة، ومع والدتها في المسلسل وتجسد دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، تارة أخرى، كما كانت في صورة أخرى رفقة الفنان هاني عادل، إضافة إلى صورة مع النجم خالد النبوي.