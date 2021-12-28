هل تكون بريتني سبيرز عروس الـ2022؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسعى مغنية البوب الأميركية، بريتني سبيرز، للتركيز على حياتها، وبدء صفحة جديدة مع خطيبها سام أصغري، بعد أن استعادت حياتها، عقب انتهاء أزمة الوصاية مع والدها.

ويبدو أن مغنية البوب الأميركية وخطيبها؛ يركزان خلال الفترة الحالية على الاستعداد لحفل زفافهما، خاصةً أن سام يعد الشخص الذي تثق به في الوقت الحالي.

وقال مصدر مقرب من بريتني: “لقد استعادت حياتها أخيراً، وما يجعل الأمر أكثر خصوصية هو أن لديها حفل زفاف تخطط له، ومستقبلاً تتطلع إليه”.

وتابع: “ليس ذلك فحسب، فالمغنية الشهيرة لا تخطط أيضاً لإضاعة أي وقت، وتهدف إلى تبادل عهودها في ماليبو هذا الربيع”.

واستطرد المصدر: “كلما تحدثوا عنها أكثر، كلما أرادوا جعلها حدثاً كبيراً، إنهم يحبون عرض الألعاب النارية والأوركسترا والطعام الرائع، بالإضافة إلى ذلك، إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، فإن بريتني وسام يتوقان إلى إنجاب طفل أيضاً، إنهما يأملان إصدار إعلان سعيد قبل نهاية العام، سيكون معجزة عيد الميلاد”.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من بريتني سبيرز أنها، حتى الآن، لا تنوي دعوة عائلتها لحفل زفافها، وأضاف: “لا يسع بريتني الانتظار لتتزوج سام وتبدأ حياتها حقاً، فهي سعيدة جداً لأنها ستتمكن أخيراً من اتخاذ هذه القرارات”.

وأشار المصدر إلى أن نجمة البوب تريد حفل زفاف مثالياً وخالياً من الدراما. وحتى الآن، لا تخطط سبيرز لدعوة أيٍّ من أفراد عائلتها، بمن في ذلك والداها، وإخوتها.

وكانت سبيرز، البالغة من العمر 39 عاماً، قد تزوجت مرتين من قبل: الأولى عام 2004، حينما تزوجت من صديق طفولتها جيسون ألكسندر في لاس فيغاس، لكن سرعان ما أنهيا الزواج.

وفي وقت لاحق من العام نفسه، تزوجت الراقص كيفن فيدرلاين، وأنجبت منه طفلين، ثم انفصل الزوجان في عام 2007.