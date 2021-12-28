لهذا السبب اعتذرت شيماء سيف عن مسلسل “أمينة حاف 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة المصرية الكوميدية، شيماء سيف، إنها اعتذرت لفريق عمل مسلسل “أمينة حاف 2″، عن المشاركة في هذا العمل الذي بدأ تصويره قبل أيام، حيث إنه من المنتظر عرضه في دراما رمضان المقبل 2022، لتؤجل بذلك خطوة اقتحامها الدراما الخليجية هذا الموسم.

وقالت شيماء سيف، في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”، إنها اعتذرت عن العمل دون أي مشاكل مع صناعه، لافتة إلى أن الفنانة المصرية بدرية طلبة أنقذتها، بعدما أخذت دورها في العمل.

وعبرت سيف عن امتنانها لموقف بدرية طلبة معها، كونها وافقت على أن تكون بديلة لها في العمل، متابعة: “اعتذرت عن العمل

والناس جميلة وتقبلت الأمر، وبدرية حبيبة قلبي أنقذت الموقف..”.

وعن سبب اعتذارها عن العمل، قالت شيماء سيف إنها تعاقدت على مسلسل مصري، سيجري عرضه في دراما رمضان المقبل 2022، مبينة أن أوقات تصويره تعارضت مع مسلسل “أمينة حاف 2″، ما يصعب مهمتها بسبب فارق التوقيت والسفر وخلافه، فرأت أن الاعتذار عن المشاركة أفضل شيء.

ورفضت شيماء سيف الكشف عن تفاصيل تصوير مسلسلها الجديد في مصر، مشددة على أنه سيكون مفاجأة، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل إلا في الوقت المناسب.

وشددت على أنها ستتابع مسلسل “أمينة حاف 2″، لأنها كانت معجبة به منذ عرض جزئه الأول في دراما رمضان الماضي 2021، معقبة بأنه حال كان هناك جزء ثالث في رمضان بعد المقبل، وعرضت عليها المشاركة لن تمانع في ذلك، متمنية التوفيق لفريق العمل.

وكانت قد انضمت شيماء سيف لأبطال مسلسل “أمينة حاف 2″، الذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، مطلع أكتوبر الماضي، إذ خصّت “زهرة الخليج”، حينها، بكشف كواليس العمل، قائلةً إنَّها تعاقدت رسمياً على المسلسل، مضيفةً أنَّها تعمل على التحضير للدور وتفاصيله.

وتابعت شيماء سيف، قائلةً إنّه لم يتم تحديد موعدٍ لانطلاق التصوير حتى الآن، متمنيةً أن يحظى الجزء الثاني بنجاح أكبر مما حققه الجزء الأول، مؤكدة أنّ السبب وراء قبولها تجسيد شخصية في الجزء الثاني من “أمينة حاف”، حينها، هو النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، إضافةً إلى أنّ الشخصية التي ستُجسدها أعجبتها بمجرد قراءة السيناريو.