فراس سعيد يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان فراس سعيد إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

وكتب "سعيد" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا".

وانهالت التعليقات من نجوم الفن، وكتب الفنان حسام داغر: "سلامتك حبيبي"، كما علق الفنان وائل عبدالعزيز قائلا: "ألف سلامة حبيبي"، وعلق صلاح عبدالله: "مليون سلامة يا غالي وخفيفة قوي بإذن الله ولطفه وكرمه".

يذكر أن فراس سعيد شارك مؤخرًا في حكاية "غالية"، ضمن أحداث مسلسل "زي القمر".

حكاية "غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، بطولة: درة، مراد مكرم، فرح يوسف، فراس سعيد، أحمد حلاوة، وهو من إخراج شيرين عادل.