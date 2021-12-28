مي عمر تنشر صور من زيارتها لـ متحف تاريخ السينما في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر مجموعة صور، من زيارتها إلى متحف تاريخ السينما في دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في إحدى الصور بجانب مجسم للفنان العالمي تشارلي شابلن.

كما ظهرت مي بإطلالة أنيقة، مرتدية "بدلة" كلاسيكية جذابة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.