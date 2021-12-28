بالصور.. جامعة المنصورة تكرم النجم محمد صبحي في احتفالاتها باليوبيل الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كرمت جامعة المنصورة فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لها الفنان الكبير محمد صبحي، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ عقب ندوة مع طلاب الجامعة استمرت لمدة ساعة بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان".

وأقيمت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة وريادة الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومي - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمدرج الأستاذ الدكتور إبراهيم المهدى بكلية التجارة، وبحضور كل من الأستاذ الدكتور طارق غلوش - عميد كلية التجارة، الأستاذة الدكتورة منى السيد إبراهيم- وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة الدكتورة سماح طارق حافظ - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة منى الدكروري - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هناء الجوهري - منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بجامعة المنصورة

وأكد الأستاذ الدكتور طارق غلوش أن بناء الإنسان أهم محاور تنمية المجتمع من خلال نشر الفن الراقي. وأعرب عن سعادته باستضافة جامعة المنصورة للفنان القديرمحمد صبحي كأحد رواد الفن الراقي والذي لعب دورا ملموسا في تشكيل فكر أجيال من المصريين

وأشاد الفنان القدير محمد صبحي بالتاريخ الوطني العظيم لمدينة المنصورة في مكافحة أعداء الوطن، وأعرب عن فخره بجامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة عالميا وسعادته بالتواجد في رحابها

ويرى أن الدولة تصدت بفاعلية للعشوائيات من خلال مبادرة حياة كريمة ولكن المشكلة الكبرى التي تواجهنا الآن هي الانفجار السكاني وزيادة عدد المواطنين غير المنتجين.

وشدد على أهمية تعرف المواطنين على ثقافة وتاريخ كافة المحافظات لدعم تماسك الوطن وهذا ما كان يتحقق من خلال الرحلات المدرسية لأنحاء الوطن.

وأكد على أن الفن والثقافة قد يكون معول بناء للمجتمع أو هدمه من معالجة قضايا المجتمع بإيجابية أو سلبية، وذكر أن الفن من المهم أن يعرض سلبيات المجتمع بطريقة تدفع الجمهور للتفكير في كيفية علاج هذه السلبيات، ضاربا مثالا على ذلك بمشهد من مسلسل ونيس قام فيه أبناؤه بتنظيف الشارع المجاور لمنزلهم دفع بعض مواطني إمبابة لتنظيف منطقتهم ودعوته لرؤية ذلك على أرض الواقع

وأضاف أن الفن قد يقدم رسالة هادفة في إطار كوميدي يجعل المشاهد يتوحد مع قضايا الوطن التي تناقشها الأعمال الفنية ويفكر فيها بشكل ملح فى سبيل حلها.

ودلل على ذلك بالمسرحيات التي عرضها على مسرح سنبل مثل: "غزل البنات ، خيبتنا، نجوم الظهر، النحلة والدبور" التي ناقشت قضايا المجتمع المصري وتطوره عبر التاريخ بشكل كوميدي هادف

ونادى بضرورة التخلي عن القيم الاستهلاكية الذي يريد أعداء الوطن أن ينتهجها المواطنون لإبعادهم عن قضايا وطنهم، وطالب بتعاون الطلاب بعد التخرج في إنجاز مشروعات تتعلق بمجال دراستهم تعود بالنفع على المجتمع

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي سوف يستأنف موسم جديد لمسرحيته "نجوم الظهر" بعد نجاحها في الموسم الأول ورفع لافتة كامل العدد، والمسرحية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وموسيقى وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ميريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبدالعزيز، عبدالرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا زكري، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلى فوزي ومايكل وليام ومصطفى يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط