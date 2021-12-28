تامر حسني وشيرين وأنغام.. الفضائيات تستعد لسهرات رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تستعد القنوات الفضائية المختلفة، للاحتفال بليلة رأس السنة مساء الجمعة المقبل، بعدد من السهرات والاحتفالات، والتي تأتي احتفالاً بالعام الجديد، وتشهد تواجد عدد كبير من النجوم في مختلف البرامج والقنوات، التي تقدم فقرات منوعة.

سهرة خاصة على التليفزيون المصري

استعد التليفزيون المصري، بسهرة خاصة بالتعاون بين التليفزيون وجامعة عين شمس بإشراف نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري.

وقالت مصادر بالتليفزيون لمصراوي، إن السهرة ستكون من داخل القصر الأثري "قصر الزعفران"، يستضيف فيها التليفزيون المصري الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والمايسترو العالمي نادر عباسي ونجمة السهرة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، بمصاحبة كورال جامعة عين شمس.

وتذاع السهرة علي شاشة القناة الثانية والفضائية المصرية.

أنغام على قناة On

تحل النجمة أنغام ضيفة علي برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا في أول حوار تليفزيوني لها منذ فترة طويلة.

وخلال الحلقة التي تعرض ليلة رأس السنة على شاشة قناة on تستقبل النجمة أنغام العام الجديد بصبحة أولادها عمر وعبدالرحمن وتكشف مزيدا من الأسرار عن حياتها الشخصية وأقرب أصدقائها من الوسط الفني وعلى رأسهم شيرين عبدالوهاب وكواليس عزومات الفسيخ التي تجمعهما بشكل مستمر.

وتحدث عمر وعبدالرحمن عن مزايا وسلبيات أنغام والأطباق التي تجيد إعدادها وخاصة الأرز والمكرونة والأسباب التي تدفعها لعدم الظهور في أماكن السهر بالساحل الشمالي مثل باقي الفنانين.

وخلال الحلقة تظهر أنغام بشكل مختلف عن كل حوارتها السابقة وتغني "اه لو لعبت يا زهر" للمطرب الشعبي أحمد شيبة و"دورك جاي" لمغني الراب ويجز، وترقص التانجو، كما تكشف عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

قناة cbc

احتفالا برأس السنة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، يذاع يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.

يتحدث تامر خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

كما يحكي لأول مرة عن بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية.

وخلال اللقاء يقدم تامر مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير مع جمهور الأستوديو، كما يقدم عددا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي متواصل مع الجمهور.

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي، كذلك الدكتورة سامية محرز حفيدة الشاعر الكبير الراحل إبراهيم ناجي، وذلك في حلقة الجمعة، من برنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر قناة CBC، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تأتي استضافة حفيدة إبراهيم ناجي بمناسبة إصدار كتاب حديث عن جدها، جمعت فيه عددا كبيرا من أوراقه وصوره النادرة وتناولتها كتابيا فيما يشبه السيرة الذاتية، كاشفة عددا من الحكايات والأسرار الدفينة لدى جدها الراحل، والتي من بينها الكشف عن ملهمته التي كانت سببا في كتابة قصيدة "الأطلال" الشهيرة، وحكاية كتابة القصائد على "روشتات" عيادته الطبية الخاصة، وكيف كان يكتب خطابا يوميا لزوجته ويرسله لها ويطلب منها أن تفعل مثله.

داود عبد السيد في ظهور استثنائي

كما يحل المخرج الكبير "داوود عبد السيد" ضيفا على الإعلامية قصواء الخلالي عبر برنامجها في المساء مع قصواء، المذاع على شاشة cbc , وذلك من خلال حلقة خاصة واستثنائية ستقدم يومي الخميس والجمعة المقبلين في رأس السنة الميلادية، وذلك بعد غياب عن الإعلام المصري لسنوات من العزلة التي قضاها المخرج القدير "داوود عبد السيد".

وقد اختص المخرج الكبير داوود عبد السيد برنامج في المساء مع قصواء، والذي يذاع عبر قناة CBC، للظهور بعد رفضه الظهور في العديد من البرامج وإجراء أي حوار خلال الفترات السابقة، موجها الشكر للبرنامج ومقدمته الإعلامية قصواء الخلالي على الجهد المبذول منها لتقديم محتوى مهم للمشاهدين.

وخلال الحلقة تحدث المخرج الكبير بجرأة لم يتحدث بها من قبل عن سيرته المهنية بدا من تصويره الأفلام التسجيلية في الشارع وحبه لها وانتهاء بإخراج أهم الأفلام السينمائية، كما روي تفاصيل عمله في بداية حياته مع المخرج الكبير يوسف شاهين، والكتابة الإبداعية.

شيرين عبد الوهاب مع صاحبة السعادة على قناة dmc

تستقبل النجمة الكبيرة شيرين عبدالوهاب العام الجديد بصحبة إسعاد يونس في سهرة خاصة ليلة رأس السنة على شاشة قناة dmc وذلك في أول حوار تليفزيوني مطول لها بعد أزمتها الاخيرة.

وخلال السهرة التي تظهر فيها شيرين مع إبنتيها مريم وهنا، تكشف مزيدا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية وتحسم الجدل حول العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الأخيرة وكذلك تكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.​