خريطة حفلات رأس السنة 2022.. حماقي ونانسي والبحراوي وويجز الأبرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت خريطة حفلات رأس السنة 2022، تراجعا ملحوظا في عددها، إذ توقفت عند الـ6 حفلات فقط، منها 3 يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر، ويأتي في مقدمتها حفل الفنان محمد حماقي.

منظم الحفلات مصطفى أبو دشيش في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، فسر ذلك قائلا: "إلغاء إقامة الحفلات في الفنادق وفقا لقرار غرفة المنشآت السياحية، ساهم في تراجع عدد الحفلات، وتحديدا الجماهيرية منها، خاصة مع ضيق الوقت عقب صدور القرار".

حفل محمد حماقي في رأس السنة 2022

ويشهد الخميس 30 ديسمبر إقامة 3 حفلات، منها حفل الفنان محمد حماقي في ساحة المنتجعات السياحية بالسويس، وتتراوح أسعار التذاكر بين 100، و1950، و2900 جنيه.

حفل نيكول سابا ورضا البحراوي في رأس السنة 2022

وعلى مسرح الجريك كامبس في القاهرة تشارك المطربة نيكول سابا، مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، في إحياء الحفل الثاني المقام مساء الخميس، وتتراوح أسعار التذاكر بين307، و507 و757 جنيه.

حفل فرقة أوتوستراد في رأس السنة 2022

وتقدم فرقة أوتوستراد أغانيه في ثالث الحفلات، والمقام على مسرح الزمالك، وتم تحديد سعر موحد للتذكرة 207 جنيه.

حفل نانسي عجرم ورامي عياش وأحمد سعد في رأس السنة 2022

وفي ليلة رأس السنة تشارك المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع المطربين رامي عياش، وأحمد سعد، في إحياء الحفل المقام في أحد المنتجعات السياحية بالسويس، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات، وهي 1200، و2400، و 3600 جنيه.

حفل محمد فؤاد وأبو الليف في رأس السنة 2022

ويقدم الفنان محمد فؤاد باقة من أغانيه، في الحفل الذي يحييه بمشاركة المطرب أبو الليف، وذلك في "كايرو جاز كلوب".

حفل ويجز في رأس السنة 2022

ويقوم مطرب الراب ويجز، بإحياء الحفل المقام في نفس الليلة على مسرح فاميلي بارك، وتراوحت أسعار التذاكر بين 300، و500 جنيه.

حقيقة حفل أصالة تحت سفح الأهرامات في رأس السنة 2022

وعن ما تردد عن إحياء المطربة أصالة حفل مقام تحت سفح الأهرامات، تحدث أبو دشيش لـ"الخليج 365" قائلا: "الفنانة أصالة وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى الرياض، للمشاركة في حفل رأس السنة المقام هناك، بمشاركة نخبة من النجوم ومنهم المطرب محمد عبده، وأنغام، ونبيل شعيل، وغيرهم".

وعما يتردد عن حفل أصالة أمام الأهرامات؛ أوضح أنه كان من المقرر إقامة هذا الحفل العام الماضي، وتم إلغائه بسبب الإجراءات الاحترازية وقتها.