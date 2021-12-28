بالصورة.. هتلر يفسد أعياد قرية “براتو” الإيطالية!!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أثارت حادثة وقعت في قرية براتو بإقليم توسكانا في إيطاليا، حالة من الهرج والمرج، بعد عثور سكان القرية على صور الزعيم النازي أدولف هتلر على شجرة لعيد الميلاد في القرية.

وكتبت الإدارة المحلية للقرية الواقعة شمال غرب فلورنسا في منشور على فيسبوك: “لقد شوه حادث خطير موسم الاحتفالات في مونتيمورلو”.

وأضافت أن مجهولين علقوا نحو 10 دوائر من الورق المقوى الأحمر عليها صور نازية ووجه أدولف هتلر على شجرة عيد الميلاد أمام مبنى البلدية.

وقال رئيس البلدية سيموني كالاماي في المنشور نفسه: “هذه ليست مزحة، أشعر بغضب شديد… استخدام صور هتلر كزينة لشجرة عيد الميلاد لدينا هو إهانة للمجتمع بأسره”.

وجاء في المنشور أنه تم فتح تحقيق، مع الإشارة إلى وجود العديد من كاميرات المراقبة في محيط مبنى البلدية وتقوم الشرطة بمراجعتها الآن.