رسمياً.. برشلونة يضم المهاجم فيران توريس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن تعاقده مع مهاجم فريق مانشستر سيتي فيران توريس.

وقال النادي الكاتالوني:” يعلن برشلونة عن توصله لاتفاق مع مانشستر سيتي على نقل المهاجم لمدة خمس سنوات حتى عام 2027 “.

وأضاف:” تم وضع شرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة مليار يورو، وسيتم تقديم اللاعب كعضو جديد في الفريق الأول لفريق برشلونة، يوم الإثنين 3 يناير”.

يذكر أن الصفقة كلفت خزائن نادي برشلونة مبلغ قدره 55 مليون يورو بالإضافة الى 10 ملايين يورو كإضافات.

ووصل المهاجم إلى مدينة برشلونة مساء الأحد، قبل اجتيازه الفحص الطبي تمهيداً لانضمامه رسمياً إلى الفريق الكاتالوني.

وسيتم تقديم توريس لوسائل الإعلام وجماهير الفريق في ملعب كامب نو.

وغاب توريس عن المشاركة في أي مباراة مع مانشستر سيتي منذ أكتوبر الماضي بسبب الإصابة لكنه وصل إلى المراحل النهائية في التعافي.