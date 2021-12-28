شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع بعد استعادة حسابها على انستجرام: الهاكر اللذيذ رزق بس كان مرعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة حنان مطاوع حساب انستجرام الخاص بها بعدما تم سرقته من معجب بها، واطلت حنان من خلال فيديو بعد استرجاع الحساب لتوضح ماذا حدث وتعلق عليها، حيث قالت في الفيديو " مساء الفل وكل سنة وانتوا طيبين طبعا تعرضت لهاكر دمه خفيف وطبعا دا كان مرعب بالنسبالي احساس سخيف أن حد يسرق حاجة بتاعتك.. وزي ما الناس بتقول الهاكر اللذيذ رزق.. شكرا لسؤالكم عليا.. وشكرا لريهام عبد الغفور انها ساعدتني ارجع الاكونت لاني مش بفهم في الحاجات دي".

وكانت الفنانة حنان مطاوع تمكنت من استعادة الأكونت الخاص بها على موقع إنستجرام، بعد تعرضه للسرقة على يد هاكر، وقالت فى رسالة عبر إنستجرام، بعد تمكنها من استعادة الحساب: "رجع الحمد لله، وتم التعامل مع الهاكر، وآسفة لأى شخص اتبعتله رسالة من الأكونت وهو مسروق، أى كان محتواها، وأشكركم جدا على اهتمامكم".

ويبدو أن أحد متابعي الفنانة حنان مطاوع، قرر تهكير حسابها عبر موقع "إنستجرام"، والسيطرة عليه بسبب عدم ردها على رسائله التي يرسلها لها من حين لآخر، حيث تفاجأ متابعو مطاوع عبر "إنستجرام"، ببوست مخالف لبوستاتها الطبيعية التي اعتادت نشرها.

وجاء البوست كما يلي: "رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا، بما إن ست حنان ما بترد دايركت فحبيت أدخل الحساب وأعبر عن الحب، الحساب بيرجع للست حنان بإذن الله".

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة المطلقة فى "وش تالت"، وحصلت حنان مطاوع مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "قابل للكسر"، المهرجان المصرى الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك، كما حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم أيضا، وذلك بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة أيضا عن دورها في نفس الفيلم من مهرجان الأمل السينمائى الذى أقيم بالسويد.

يذكرأن حنان مطاوع شاركت في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عُرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، إنتاج سينرجي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نورمحمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال.