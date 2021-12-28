شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى وهايدى موسى تحييان حفلاً غنائيًا فى موسم الرياض اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى كل من المطربة مروة ناجى، و المطربة هايدى موسى حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 28 و 29 ديسمبر، ومن المقرر أن تقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيها.





يذكر أن أخر أعمال المطربة مروة ناجي كليب بعنوان "خصومات هايلة"، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان كريم نيازى، وتوزيع عمرو الخضرى، والكليب من إخراج محمد عواد.

الفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا، وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة ، كما أن لها مواهب أخرى في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل "أهو ده اللي صار" مع المخرج حاتم على، كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، كما تشارك الأيام المقبلة مروة مسرحية "المظ وسى عبده" على مسرح محمد عبده في الإسكندرية.