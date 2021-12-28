شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تكشف لأول مرة تفاصيل طلاقها من السقا وإصابتها بمرض مناعى نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المذيعة مها الصغير، وزوجة الفنان أحمد السقا، علي أحد البرامج على موقع يوتيوب، وفجرت الصغير تفاصيل لم يعرفها الجمهور من قبل عنها وعن السقا حيث قالت " اتطلقنا انا و السقا مرتين بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقنا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي".

وأضافت مها الصغير "اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي".

وتحدثت مها الصغير عن أسباب أول طلاق بينهما، قالت" كانت بسبب مشاكل كتير أوي أوي، فعملت وقفة لأني كنت بسعى لإرضاء الآخر دايما وفي الآخر محـدش بيرضى وبيدوسوا عليكي أكتر، وده كان بعد ما خلفت أولادي التلاتة، ووقتها حصلت خلافات بيني وبين أبويا مع أنه كان هو اللي بيدعمني في البداية، لكن أنا اتطلقت لأني كنت فعلا بعاني"

وتابعت قائلة "أنا أبويا وأمي كانوا دايما بيدعموني في حياتي وفي حرية وإن البنت زي الولد، جيت اتجوزت بقى معرفش ليه الراجل بيتحول بعد الجواز لسي السيد فتصـدمي بقى بالواقـع، أنا عندي طموح زي ما أنت عندك وعندي أحلام إني اشتغل زي ما انت عندك، ويمكن يكون ده حصل لأننا اتجوزنا صغيرين أوي".



السقا ومها الصغير

واشارت مها الصغير إنها مرت بتجارب عديدة في حياتها، والبعض قد لا يصدق حديثها لكون والدها هو محمد الصغير وزوجها أحمد السقا، ومنها مرورها بضائقة مالية ومعاناتها مع الإكتئاب، وقالت إنها تمر بحالات نفسية سيئة بسبب عدم قدرتها على التعبير عن مخاوفها وميلها للكتمان والضغط على نفسها، وهو الأمر الذي جعلها تلجأ للعلاج النفسي، وكذلك إصابتها بمرض مناعي نادر.

وكشفت مها الصغير لأول مرة عن تفاصيل مرضها النادر، وقالت إنها أصيبت في عام 2010 بمرض مناعي يدعى " Autoimmune"، والذي أصابها في الرئة، وقالت إنها أحياناً تعاني من نوبات قوية مع هذا المرض تستدعي دخولها المستشفى، وأشارت إلى ان أسبابه وراثية وبسبب الضغط والتوتر، وكشفت انها شخصت في المرة الأولى بالسرطان ولكنها أجرت فحوصات طبية في لندن واكتشفت اصابتها بهذا المرض المناعي النادر.