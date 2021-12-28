شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان شتاء مسقط بعد غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب محمود الليثى، لإحياء حفلا غنائيا بمدينة القرم ضمن فعاليات مهرجان شتاء مسقط، يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر الجارى، وذلك ضمن سلسلة الحفلات التى يحييها الليثى بمصر والدول العربية، ويقدم خلال حفلاته باقة مميزة من اشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره.

ويعيش المطرب محمود الليثى حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإحياء 4 حفلات في ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجارى، بمختلف الفنادق الكبرى ما بين وسط القاهرة والتجمع الخامس، والذى سيقدم خلالها أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره الذى يحرص على التفاعل مع أغنياته وترديد كلماتها.

وتألق المطرب الشعبى محمود الليثى، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر فى لندن، وذلك فى جولة غنائية حيث قدم 3 حفلات، تألق خلالهم بأجمل أغنياتها وبحضور عدد كبير من الجاليات العربية التي تفاعل مع أغنياته.

وطرح المطرب محمود الليثى مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.



