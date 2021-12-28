شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين وغاندى يقدمان أغنية ديو بعنوان "كلها عايشها".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمد شاهين ومؤدى المهرجانات غاندى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "كلها عايشها" على طريقة الديو، والأغنية من ألحان غاندى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الأغنية.

وطرح محمد شاهين، الأسبوع الماضى، أغنية بعنوان "معندانى"، على موقع "يوتيوب"، والتي قام بتقديمها على طريقة الديو مع المطرب الشاب أحمد فرنسا وطرحها على طريقة الفيديو كليب، وكلمات الأغنية الرابر محمود كلاظة وكلمات الطرب أحمد يوسف، والأغنية من ألحان وتوزيع إسلام مونتى.



محمد شاهين وغاندى

وأعرب مطرب المهرجانات غاندى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "مشاعر إيه"، وقال إن أغنية "مشاعر إيه" تعبتر خطوة مهمة في مشواره الغنائى مشيرا أنها فاقت توقعاته وقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة، كما أننى سعيد بالغناء مع المطرب مصري الذى قدم معى الأغنية.