شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنانة داليا البحيرى وزوجها وأبنائهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجل الأعمال حسن سامى اصابته بفيروس كورونا وهو زوجته الفنانة داليا البحيرى وأبنائهما قسمت وحبيبة وزوجها أدهم، حيث كتب على حسابه بموقع "فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل..أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها ادهم ايجابي كورونا.. وجاري اختبار باقي الفريق..الحمد لله علي كل شيء، دعواتكم".



حسن سامى يعلن اصابته وعائلته بفيروس كورونا

وتعد هذه المرة الثانية التي يصاب فيها رجل الأعمال حسن سامى بفيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس في شهر يونيو من العام الماضى، ووقتها لم يصاب أحداً من أفراد أسرته بالفيروس، حيث أجرى وقتها افراد الأسرة التحاليل والمسحات اللازمة وجاءت جميعها سلبية.

وفى سياق آخر تعود داليا البحيري لتقديم مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" وذلك بعدما أعلن مخرج العمل أحمد نور عن تقديم الجزء الخامس من المسلسل الشهير الذي يناقش سلسلة خلافات بين الزوج والزوجة، والذى عرض على مدار السنوات الماضية.

"يوميات زوجة مفروسة أوي" بطولة داليا البحيري وخالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوي عثمان وعلاء زينهم ونور ايهاب وسليم الترك وياسين أمير وشريف باهر ودعاء رجب ووائل علاء وعدد من النجوم الشباب منهم ريهام الشنواني وأحمد سالم وداليا الخولي.