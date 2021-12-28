شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل لـ مجدي الهوارى: كتمت جوايا الجرأة والمخرج: ما اتجوزتش لأنى بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل كل من النجمة غادة عادل والمخرج مجدى الهوارى في لقاء تلفزيونى، ويعد ذلك أول ظهور تلفزيونى لهما بعد الطلاق، وقالت غادة عادل: "أنت يا مجدي عملت حاجة واحدة إنك كنت مؤمن بيّا، بس كان عندك مشكلة إنك تحدد الأعمال حسب ارتياحك النفسي بسبب حبك وغيرتك عليا، خلتني مش عارفة أطلع اللي جوايا أنت كنت بتكتم جوايا الجرأة".

ورد المخرج مجدى الهوارى وقال:"من وجهه نظرى مش بيليق عليكى أي دور ولو علمتى دور بره الصندوق زى ما عملتى فيلم "شقة مصر الجديدة" وكنتى هترفضيه، ومحمد خان الله يرحمه قالى مش شايف غيرها وكنت رايحه تعتذرى وأنا أقنعتك وخدتى كل جوائز الدنيا في الفيلم".

كما أجاب المخرج مجدى الهوارى على سؤال غادة عادل التي قالت له: " شايف إني ماشية في طريق غلط في شغلي" ليرد قائلا لا مش كل حاجة الأفلام اللي بتعمليها في الفترة الأخيرة في منها إنك بتهزمي نفسك وتاريخ إحنا عملناه سوا ".

وقالت غادة عادل عن مشاعرها أثناء فترة زواجهما، قائلة: "الطلاق أفادنا وأفاد أولادنا وبقت بينا علاقة احترام متبادل أنت كنت طول الوقت شايف إن أنت الأب لينا وأنا مش عارفة أتعامل مع الولاد بسبب أنى مكبوته و الولاد كان بيشفونا بنتخانق كتير أوى كان في وقت مش قادرة اتقبل الحياة وكنت بتعملنى زى بنتك".

وتحدث مجدى الهوارى إن زواجه من غادة عادل جاء في سن صغيرة، واستمرار زواجهما لمدة 20 عاما، قائلا:" احنا اتجوزنا صغيرين جدا وهذا في حد ذاته نجاح كبير ولكن نصيحتى لولادى دلوقتى ميتجوزوش صغيرين لما نقعد متجوزين 20 سنة ده نجاح والطلاق عادى مفهوش حاجة وحشه بالعكس دى حاجة كويسه و يكون أفضل للعيلة و للأولاد"

وأجاب مجدى الهوارى على سؤال غادة عادل: "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"، ليرد قائلًا: "في شروط عندى في الجوازة التانية هل الزوجة التانية هتبقى متقبلة فكرة إني أنا لسه بحبك لأنك أم ولادى وبنتي الحب اللي ما بينا يا غادة لم يمت حتى الآن وانتى ذكرياتى وحب حياتى وانتي لو اتجوزتي تاني أنتي حرة".

وقالت غادة عادل باكية:" أنا مش بحب الذكريات خلاص عديت و مش ببقى فاكرة نفسى وأنا فيها ومش بحب الذكريات حتى في الشغل و مش بحب أفتكر أي حاجة حتى لو حلوة، أنا بعيش اليوم بيومه مش عاوزه أفكر في حاجة و مبسوطة طول محدش بيفكرنى بحاجة وأكتر حاجة حبيتها في حياتى أنى بقيت حرة".