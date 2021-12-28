شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة يتعاقد على بطولة مسلسل بعنوان "ولهان" من 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان منذر رياحنة، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "لهان" من إخراج بلال العربي، وتجمع حاليا جلسات عمل بين منذر رياحنة وبلال العربي، للوقوف على تفاصيل الشخصية التي يقدمها منذر في العمل الذي يتكون من 10حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل "ولهان" بطولة منذر رياحنة، محمد نجاتي، ريم أحمد، محمد رضا، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، مدير إضاءة أيمن كئه، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.



منذر رياحنة

وشارك منذر رياحنة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الأولى، خلال فيلم "الحارة" للمخرج والكاتب باسل غندور، وحرص على حضور عرض الفيلم في المهرجان، وذلك بعد عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان روتردام السينمائي الدولي، في دورته الـ51 ، ليكون أول فيلم أردني طويل يشارك في تاريخ المهرجان، وكذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي، ومهرجان لندن السينمائي

وكان مشروع فيلم الحارة قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضاً على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



الفنان منذر رياحنة

كما تلقى الفيلم دعم من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام (قطر)، ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام (السعودية)، وخلال مرحلة التطوير نال مشروع الفيلم مساندة كل من ورشة EAVE للمنتجين، وورشة راوي لكتاب السيناريو، وملتقى دبي السينمائي، ومنتدى سورفند لترويج الأفلام التابع لـصندوق النرويج لدعم سينما الجنوب.

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.