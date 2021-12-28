شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يعلن غيابه عن السوشيال ميديا: بفكر آخد أجازة منها شوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم رامى جمال غيابة مؤقتا عن التفاعل على مواقع السوشيال ميديا الفترة القادمة، ونشر صور عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليها:" الفترة الجايه ممكن اغيب عنكم علي السوشيال ميديا شوية.. بفكر أخد أجازة منها شوية علشان عندي شوية شغل محتاجين تركيز ووعد ان شاء الله مش هغيب كتير علشان بتوحشوني".

وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنيته الجديدة "من غمضة عين" عبر يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر محمد نصار، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، وتقول مطلعها: "بتفوت الأيام فى البعد سنين.. على أى اتنين سابوا بعض وهم خلاص عارفين مش راجعين".



حساب رامى جمال على انستجرام

وطرح قبلها رامى جمال أغنية "لسه الكلام زعلان"، والأغنية من ألحانه ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وطرح رامى جمال منذ فترة أغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، والأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.



رامى جمال



رامى جمال

النجم رامى جمال كان له النصيب الأكبر في هذا العام حيث شارك بأغنية "ممثلين" تتر مسلسل "بين السما والأرض" والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، حيث بكلمات الأغنية البسيطة والتي تلائم أحداث العمل استطاع توصيلها لجمهوره بسهولة وشكل واضح فهو دائم التجديد فى أعماله ويحرص على الاختلاف فى أغانيه وألحانه.