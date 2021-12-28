شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان توقف جولاته الغنائية.. إيد شيران يخطط لزراعة عدد مهول من الأشجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغني العالمي إيد شيران أنه يخطط لزراعة أكبر عدد ممكن من الأشجار لتعويض بصمته الكربونية، و الذي يعيش في مزرعة مساحتها 16 فدانًا في سوفولك ، كيف يحاول حاليًا شراء مساحات شاسعة من الأراضي للمساعدة في إكمال مهمته، حسبما ذكر موقع الديلي ميل.

وقال في حديث لراديو بي بي سي لندن: "أحاول شراء أكبر قدر ممكن من الأراضي وزراعة أكبر عدد ممكن من الأشجار..أحاول إعادة إنشاء أكبر قدر ممكن من المملكة المتحدة أنا أحب مقاطعتى وأحب الحياة البرية والبيئة"، مضيفا :"أشعر وانه واجبي، لأن وظيفتي ليست وظيفة مستدامة بشكل كبير لأنني أذهب وألهو في المدن ، لكنني أبذل قصارى جهدي من أجل البيئة."

وكان النجم البريطاني إيد شيران قد كشف عن أنه سيتوقف عن القيام بجولات غنائية إلى أجل غير مسمى وأن جولته الغنائية المقبلة في 2022 ستكون الأخيرة، وذلك من أجل قضاء المزيد من الوقت مع زوجته شيري وابنته الصغيرة ليرا، لعدم تمكنه بالتواجد في منزله بالكثير من الأحيان والمناسبات المهمة مع عائلته.

وأشار في تصريحات له نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية إن جولته الغنائية الحالية ستكون على الأرجح الأخيرة من الجولات واسعة النطاق الذي اعتاد علي القيام بها، مؤكدًا أنه لن يختار العمل علي عائلته.

وقال شيران: "أكره أن أقضي 20 عامًا وأن لا تطون لي علاقة مع أطفالي عانيت لأنني اخترت العمل عليهم"، متابعا: "أعتقد أن النمط الذي أراه كثيرًا في المجال الخاص بي، هو إذا كان بإمكاني العودة إلى الوراء، فسيكون هذا: "لن أفوت عيد الميلاد ولن أذهب، نعم سألعب في ملعب آخر".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق بإيجاد التوازن وأعتقد بصدق أن هذه الجولة التالية التي سأقوم بها وفي نهايتها لا أستطيع أن أرى نفسي أقوم بواحدة مثلها مرة أخرى، لافتا إلى أنه سيغيب لمدة "ستة أسابيع في الصيف أو ستة أسابيع في الشتاء" حتى لا يضيع وقت العائلة .

واختتم قائلاً: "أعتقد أن الحياة تدور حول نقل الأشياء إلى الجيل القادم وأريد تخصيص أكبر قدر ممكن من الوقت لأطفالي".