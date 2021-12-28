شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تهنئ سمير صبرى بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا سمسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة ريهام حجاج، الفنان الكبير سمير صبرى بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة سمير صبرى من الخليج 365 عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة:" كل سنة وأنت طيب يا سمسم".



ريهام حجاج

واحتفل النجم سمير صبرى أمس الإثنين بعيد ميلاده، إذ وُلد في يوم 27 ديسمبر عام 1936، وأحب الفن من صغره وعاش وسط عائلة تجيد الفن وتحترمه، فعائلته أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته وصنعوا شخصيته واصطحبوه إلى دور السينما والمسرح، وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغنى ويرقص.

تبناه العندليب عبد الحليم حافظ، بعد ما انفصل والده ووالدته وذهب إلى القاهرة وهو فى عمر 9 سنوات، وقدمه للفنانة لبنى عبد العزيز وهو فى عمر الـ 10 سنوات، ليصبح نجم البرنامج الأوروبى، بدأ الفنان سمير صبرى، حياته الفنية كمذيع في التليفزيون المصري، ولم يعتزل تلك المهنة حتى يومنا هذا، على الرغم من نجاحه في مجال التمثيل والغناء.

فى سياق مختلف تستعد النجمة ريهام حجاج لبدء تصوير مسلسلها الرمضانى الجديد"يوتيرن"، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشاركها البطولة الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والفنانين عبير صبرى ومحمد كيلانى، كريم قاسم، هشام عاشور، صفاء الطوخي، نانسي صلاح، عبير منير.