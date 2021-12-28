شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تروج لمسرحية "فى نص الليل" فى السعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة ريم مصطفى، لمسرحيتها الجديدة "في نص الليل"، ومن المقرر عرضها يوم 31 ديسمبر الجارى في موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ومن بطولة كل من حسن الرداد وغادة عادل ومحمد عبد الرحمن

ونشرت ريم، صور لها أمام بوستر المسرحية في السعودية، عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:" توكلنا على الله مسرحية في نص الليل على مسرح محمد العلي من 31 ديسمبر إلى 4 يناير في موسم الرياض".



ريم مصطفى

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

"فى نص الليل" عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.