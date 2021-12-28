فريدة سيف النصر تبحث عن أبناء هذا الفنان : ” يا ترى ولاده عاملين إيه ؟ “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 05:44 مساءً - كشفت الفنانة ” فريدة سيف النصر ” عن بحثها عن أبناء الفنان الراحل ” يونس شلبي ” وعدم إيجادها لطريقة من أجل التواصل معهم والاطمئنان عليهم في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك .

وتضمن المنشور صورة للفنان الراحل وأولاده كتبت في تعليقها عليها : ” أنا معرفش طريقه الله يرحمه رغم إننا اشتغلنا فيلم ومسرحية سوا .. السؤال يا ترى ولاده عاملين إيه؟ لأن مع الأسف معاش نقابتنا لا يُذكر ” .

وتابعت فريدة سيف النصر : ” كلّمت زوجته من مدة معرفش جم على بالي وبعدين شغلتنا الدنيا بأمورنا ومعرفتش أتواصل تاني .. عاملين إيه يا حبايبي .. دول ولادنا يا جماعة نتطمن فقط .. أنا مش عارفة أعمل إيه ” .

يذكر أن الفنان يونس شلبي كان قد رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2007 بعد صراع مع المرض .