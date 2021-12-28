فيروس كورونا يضرب عائلة فنانة مصرية شهيرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 05:44 مساءً - أعلن السيد ” حسن سامي ” زوج الفنانة ” داليا البحيري ” عن إصابته وزوجته وأبنائهما بفيروس كورونا . فكتب حسن سامي في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” قدر الله وما شاء فعل .. أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا ” . وتابع زوج الفنانة داليا البحيري : ” وجاري اختبار باقي الفريق .. الحمد لله علي كل شيء .. دعواتكم ” . يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها حسن سامي بفيروس كورونا بعد أن أصيب بها للمرة الأولى في يونيو 2020 .

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