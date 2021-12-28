ريهام حجاج وزوجها يحتفلان بأجواء الكريسماس بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 05:44 مساءً - نشرت الفنانة ” ريهام حجاج ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام تجمعها بزوجها رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” من احتفالهما بأجواء الكريسماس . وظهرت ريهام حجاج وزوجها في الصور وهما يرتديان ملابس شتوية ثقيلة ويمارسان رياضة التزحلق على الجليد . وكتبت ريهام حجاج في تعليقها على الصور موجهة تهنئتها للمتابعين بمناسة العام الجديد والاحتفال بعيد الميلاد قائلة : ” كل سنة وانتم طيبين ” .

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