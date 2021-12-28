غادة عادل تخضع لجلسة تصوير جريئة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

خضعت النجمة غادة عادل، لجلسة تصوير جريئة كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

"غادة" نشرت صورا من جلسة التصوير، وارتدت فيها أكثر من فستان أنيق وجريء.

وحلّت الفنانة غادة عادل، وطليقها المخرج مجدي الهواري، ضيفين على برنامج "بصراحة مع" عبر قناة MBC 1، مساء أمس الاثنين.

واحتفلت الفنانة غادة عادل، قبل أيام، بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 25 ديسمبر 1974.

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وتشارك الفنانة غادة عادل في مسرحية "في نص الليل" في موسم الرياض، أول إنتاج لشركة ABK media pro. Bahgat kamar لصاحبيها أيمن بهجت قمر وإنجي عبدالحافظ، والشركة قررت أن يكون باكورة أعمالها مهداة للراحل المبدع بهجت قمر، بطولة النجوم: غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.