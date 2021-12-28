إصابة داليا البحيري وأسرتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري، اليوم الثلاثاء، عن إصابتهما بفيروس كورونا.

وكتب سامي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل.. أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا.. وجاري اختبار باقي الفريق.. الحمد لله علي كل شيء، دعواتكم".

وتنافس الفنانة داليا البحيري، في سباق مسلسلات رمضان 2022، بالجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، مع المخرج أحمد نور، والذي أكد في بيان صحفي، أن "يوميات زوجة مفروسة أوي 5" سيكون مفاجأة للجمهور، وسيُناقش عدد من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور المصري والعربي.

مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، يشارك في بطولته كل من داليا البحيري، خالد سرحان، مدحت تيخة، سلوى عثمان، علاء زينهم، نور إيهاب، محمد أبو داوود، إيمان السيد، ومروة عبد المنعم وغيرهم.