منذر رياحنة يتعاقد على بطولة مسلسل "ولهان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعاقد الفنان منذر رياحنة، على خوض بطولة المسلسل الدرامي الجديد "ولهان" الذي يخرجه بلال العربي.

وتجمع حاليا جلسات عمل بين منذر رياحنة وبلال العربي، حول شخصيته التي يقدمها بالعمل.

ويعد هذا التعاون الفني، الأول الذي يجمع بين "رياحنة" و"بلال" في الدراما.

المسلسل يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل "ولهان" بطولة النجوم منذر رياحنة، محمد نجاتي، ريم أحمد، محمد رضا، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، مدير إضاءة أيمن كئه، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي، ومشرف على الإنتاج محمد أبو العلا، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.