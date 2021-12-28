"تعالى أدلعك".. عزيز الشافعي يكشف كواليس أغنية الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"تعالى أدلعك قولي إيه هيمنعك، جنبك مش هتعبك والمكان هيعجبك.. تعالى بحلفك قولي مين مقريفك، لو كنت أنت في مكاني عمري ما كنت هكسفك".. بتلك الكلمات طرح المنتج نصر محروس أولى أغاني ألبوم "سيجارة" للمطرب بهاء سلطان، بالتزامن مع احتفال الثنائي بالتصالح، وإنهاء نزاع دام بينهما 6 سنوات.

الملحن عزيز الشافعي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف كواليس الأغنية قائلا: "منذ حوالي شهر ونصف كنت في جلسة مع المنتج نصر محروس، واستمع خلالها لبعض أعمالي، وكانت من بينها أغنية (تعالى أدلعك)، ونالت إعجابه جدا".

وأضاف: "بعد أسبوع من اللقاء، تلقيت اتصالا من نصر محروس، وأخبرني أنه وجد الأغنية مناسبة للموقف، بعد التصالح مع الفنان بهاء سلطان، وأنه لديه فكرة لتقديمها فيديو كليب بسيط يكشف حميمية العلاقة بين الثنائي، وبالفعل ظهرت المشاعر الجميلة بشكل طبيعي جدا".

المنتج نصر محروس خلال ظهوره مساء أمس في برنامج "صاحبة السعادة"، أعلن رسميا انتهاء النزاع مع المطرب بهاء سلطان، ووقع شهادة إبراء ذمة، كان نصها كالتالي: "أنا نصر محروس عبد المسيح، أبرئ ذمة الفنان بهاء سلطان من أي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه والمتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف، وأبرئ ذمته كذلك من استكمال تنفيذ العقود المحررة معه، ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني على ذلك، علمًا بأن الدافع الوحيد وراء ذلك هو فقط المحبة والتسامح، مع تمنياتي الطيبة له بالنجاح والتفوق".

وقام المنتج نصر محروس مساء أمس بطرح 3 أغاني من ألبوم "سيجارة" للمطرب بهاء سلطان، وهي "عاملين الصح"، و"ليالي طويلة"، بالإضافة إلى "تعالى أدلعك"، وأعلن عن طرح باقي الأغاني خلال الفترة المقبلة، بمعدل أغنية كل 10 أيام.