كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 03:50 مساءً - شاركت الفنانة ” أصالة ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري تجمعها بزوجها الشاعر ” فائق حسن ” . حيث استغلت أصالة نوم زوجها فائق حسن وقامت بتصويره وهي تجلس بالقرب منه .. وكتبت في تعليقها على الصورة : ” الله يحفظ الشهم .. نوم الهنا يا قطعة من روحي ” . كما نشرت أصالة صورة أخرى لفائق حسن تحدثت من خلاله عن طباعه فقالت : ” حنين وحليوة وحنين وشهم وحنين وممتع .. هذا الرائع جوزي ” .

كانت هذه تفاصيل خبر بصورة له وهو نائم .. أصالة تغازل زوجها : ” نوم الهنا يا قطعة من روحي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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