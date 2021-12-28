أنغام “لايف من الدوبلكس” مع ابنيها ليلة رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت قناة ONE، عن برومو حلقة رأس السنة من برنامج “لايف من الدوبلكس” مع أبلة فاهيتا، والتي تحلّ فيها الفنانة أنغام ونجلاها ضيوفاً عليها، في أول حوار تلفزيوني لها منذ فترة طويلة.

وخلال برومو الحلقة، تستقبل أنغام العام الجديد بصحبة نجليها عمر وعبدالرحمن، وتكشف مزيداً من الأسرار عن حياتها الشخصية وأقرب أصدقائها من الوسط الفني وعلى رأسهم شيرين عبدالوهاب وكواليس “عزومات الفسيخ” التي تجمعهما بشكل مستمر.

وتحدث عمر وعبدالرحمن عن مزايا وسلبيات أنغام والأطباق التي تجيد إعدادها وخاصة الأرز والمعكرونة، والأسباب التي تدفعها لعدم الظهور في أماكن السهر بالساحل الشمالي مثل باقي الفنانين.

وخلال الحلقة تظهر أنغام بشكل مختلف عن كل حواراتها السابقة وتغنّي “آه لو لعبت يا زهر” للمطرب الشعبي أحمد شيبة و”دورك جاي” لمغني الراب ويجز، وترقص التانغو، كما تكشف عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها أخيراً.