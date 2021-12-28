بشار الشطي بصورة جديدة مع ابنه.. والشبه كبير بينهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عايد الفنان الكويتي بشار الشطي نجله بمناسبة عيد ميلاده، وذلك في منشورٍ عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام.

في التفاصيل، فنشر الفنان بشار الشطي صورةً مع ابنه، وأرفقها بالرسالة التالية: “ولا كلمة حب تكفي لأني احبك حباً كبيراً. اذا قلت البحر البحر بدنيا غرامي شي صغير. سما حب وارض محبة طير بكل الشوق يطير”.

وتابع الشطي “كل عام وانت بخير يا حبيب دنيتي واحلى ما فيها، وعسى عمرك هدد مو عدد يا روحي واشوفك احسن الناس ومثل ما تحب وتتمنى وزود”.

وأجمع المعلّقون على أن الابن يشبه والده بشار الشطي بشكلٍ كبير، وتمنّوا له العمر المديد.