بعد أن غنت له.. أصالة تصوّر زوجها وهو نائم: “حنيّن وحليوة وممتع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة السورية أصالة نصري أسعد أيام حياتها بعد أن تزوجت من الشاعر العراقي قائق حسن. وتحرص أصالة على مشاركة الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بلحظاتها السعيدة مع زوجها.

وقد توجّهت الأنظار في الساعات الماضية الى حساب أصالة بعدما نشرت عبر خاصيّة الستوري صورةً لزوجها فائق حسن وهو نائم. وعلّقت أصالة على الصورة بالقول “الله يحفظ الشهم. نوم الهنا يا قطعة من روحي”.

ولم تكن هذه الصورة الوحيدة الّتي نشرتها أصالة لزوجها، بل شاركت متابعيها بصورة ثانية ووصفت فائق حسن بالقول “حنيّن وحليوه، حنيّن وشهم، وحنيّن وممتع. هذا الرائع زوجي”.

يذكر أن أصالة طرحت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “حنيّن” عبر المواقع الموسيقية وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

والأغنية باللهجة العراقية، من كلمات زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وألحان محمود الغياث وتوزيع عثمان عبود. وأهدت أصالة أغنية “حنيّن” إلى زوجها قائق حسن، من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”، قائلةً: “أنت كتبتها وأنا الك غنيتها”.

وتابعت أصالة نصري قائلةً: “شكراً حبيبي على عمر جديد ابتدى من الأوّل معك، شفيتني، دلّلتني، راعيتني، وولا لحظه منّي يئست، ولعندك جبتني، بهدي الغنية لضحكتك الّلي بلفّ فيها الدّنيي كلّها، كلّلي ثقه فيك، وكلّلي محبّه ووّله، وبأحلى ماعندي عمّ عبّر لك، صوتي أحلى ماغنّى إلك”.