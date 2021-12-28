كارول سماحة تستقبل 2022 بمفاجأة لجمهورها.. أغنية تعكس واقع الحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن العام 2022 سيحمل مفاجآت فنية كبيرة من النجمة اللبنانية كارول سماحة لجمهورها، لا تقلّ تميزًا عن أحدث إصداراتها، أغنية “يا شباب يا بنات” التي أصدرتها مؤخرًا وحققت نجاحًا لافتًا ونسبة مشاهدة مرتفعة على موقع “يوتيوب”.

وأعلنت كارول سماحة بتصريحات لإذاعة “راديو إينرجي” في مصر، أنها انتهت مؤخرًا من تصوير أغنية جديدة ستبصر النور في العام 2022، وقالت أن موضوع الأغنية يعكس واقع الحياة التي نعيشها ويعبّر عن الفوضى والزحمة في يومياتنا.

وكانت كارول قد وعدت جمهورها في فترة سابقة بمفاجآت كثيرة، كما من المتوقع أن تصدر في العام 2022 ألبومها الغنائي الجديد والذي انشغلت في الأشهر الماضية بتسجيله بين لبنان ومصر.

يذكر أن كارول سماحة تواصل حصد نجاح أغنيتها “يا شباب يا بنات” كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، وكليب الأغنية من إخراج بتول عرفه وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع.