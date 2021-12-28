صلح على الهواء.. لماذا تصدر الفنان بهاء سلطان التريند؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتصدر الفنان المصري والمطرب بهاء سلطان عمليات البحث على المواقع الشهيرة والتواصل الاجتماعي منذ أمس، وذلك بعد إعلان تصالحه مع المنتج المعروف نصر محروس بعد سنوات من توقفه عن الغناء والجدل بسبب العلاقة بين الاثنين.

وأصدر المنتج نصر محروس 3 اغان جديدة للفنان بهاء سلطان ينهي بها أزمة استمرت لسنوات بسبب حقوق الملكية الفكرية لاغاني المطرب المصري بهاء سلطان.

وحسب تكهنات فإنه من المتوقع أن يوقع بهاء سلطان عقدا جديدا مع شركة مختلفة عن فري ميوزيك والتي يملكها محروس، وذلك بعدما كانت الشركة سببا رئيسيا في خروجه للنور بعدة ألبومات عرفها الوطن العربي وعلى إثرها اشتهر بهاء سلطان الذي يتميز بمسيرة فنية كبرى.

وحل الثنائي ضيفاً على الفنانة المصرية إسعاد يونس في برنامجها، وتوسطت هي لإنهاء الخلاف بينهما، خاصة أن هذه ليست المرة أو المحاولة الأولى التي تقوم بها إسعاد يونس من أجل إنهاء الخلاف.

وقام نصر محروس بالتوقيع على براءة ذمة لصالح بهاء سلطان يعفيه من أية مستحقات مالية نتيجة الحفلات الغنائية التي قدمها سلطان أثناء الأزمة، كما يعفيه من الالتزام بتقديم ألبومات غنائية برفقة نصر محروس خلال الفترة المقبلة.

وبعد التوقع على براءة الذمة بات بإمكان بهاء سلطان التعاقد مع أي شركة غنائية أخرى لتقديم ألبوماته، إلا أن المفاجأة تمثلت في طرح أغنيتين جديدتين بالتزامن مع انتهاء الحلقة، واعتبرهما المنتج نصر محروس بمثابة الهدية لصالح بهاء سلطان.