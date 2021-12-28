أحمد العوضي يكشف أسراراً عن حياته.. هل لجأ إلى المخدرات؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تصريحات صحافية، فجّر الفنان أحمد العوضي مفاجأة لجمهوره حيث كشف عن تفاصيل روتينه اليومي، في الأيام التي لا يكون منشغلاً فيها بتصوير أعمال جديدة، مؤكداً أنه يحب الاختلاط بالجمهور.

قال العوضي إنه يحب النزول الى الشارع عند الفجر حيث تكون الطرقات هادئة وخالية من الزحام، وقد طلب سيارة خاصة لكي يتجول في شوارع القاهرة، وأضاف: “السواقين مبيبقوش مصدقين إني راكب معاهم، وأنا تعلمت ده من الأستاذ نور الشريف اللي قالي إن الحياة عبارة عن أنماط مختلفة من البشر، وده من خلال الكشكول اللي كان بيكتب فيه كل الشخصيات اللي بيقابلها عشان تفيده في أعماله في ما بعد”.

وأشار العوضي إلى أنه يتعلم الكثير من سائقي التاكسي، وأنهم السبب في مساعدته على اكتشاف العالم من حوله، حيث إنه تقمص شخصية بعضهم في العديد من أدواره، قائلاً: “لو حركة أو كلمة عجبتني أوي وخايف أنساها؛ بسجلها على الموبايل في وقتها، ومن ضمن الكلمات اللي علقت بذهن الجمهور: “وحش الكون”، “على الله حكايتك”، “اشتري خاطري”، “على الله دنيتك”…، وهي عبارات لسائقي التاكسي”.

وأكد العوضي أنه لم يعش فترة في توهان أو تعاطي المخدرات، وأنها ليست شطارة منه، بل توفيق من الله، ونتيجة حرصه على ممارسة الرياضة منذ الصغر.

يُذكر أن العوضي استطاع أن يقدّم الكثير من الأعمال الناجحة، ومن أبرزها شخصية “هشام عشماوي” في مسلسل “الاختيار”، والذي حقق نجاحاً كبيراً مع الفنانين: أمير كرارة، محمود حافظ، دينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج بيتر ميمي.

وكان آخر أعمال العوضي مسلسل “اللي ملوش كبير”، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وتشارك في بطولته مع زوجته ياسمين عبدالعزيز، وحقق نجاحاً كبيرا.