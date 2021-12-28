أول بطولة مطلقة في السينما.. تفاصيل فيلم ياسمين صبري "شغل عصابات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

تفاصيل فيلم ياسمين صبري الجديد

وحول النجوم المشاركين في العمل؛ قالت ياسمين في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "كل الناس اللذيذة اللي بتضحكنا.. أسماء كتيرة أوي بس مش عايزة أقول أي حاجة قبل الشركة المنتجة ما تعلن".

أضافت حول اسم الفيلم: "اسمه (شغل عصابات).. واسمه لوحده بيضحكني.. الفيلم مش أكشن.. كوميدي وبيضحك إن شاء الله".

فيلم ياسمين صبري الجديد ينتمي إلى الأعمال الكوميدية، وبدأ أيمن وتار كتابة السيناريو، حتى يتم اختيار مخرج العمل.

أخر أفلام ياسمين صبري

وكان أخر أفلام ياسمين صبري "الديزل" عام 2018، مع النجوم: محمد رمضان، فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد علي رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، وكارولين عزمي، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكي.

وفي نفس العام شاركت بفيلم "ليلة هنا وسرور" مع النجوم: محمد إمام، فاروق الفيشاوي، رحاب الجمل، محمد سلام، ومحمد عبدالرحمن وغيرهم، من تأليف مصطفى صقر، كريم يوسف، ومحمد عز الدين، وﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي.

أخر أعمال ياسمين صبري

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.