كيف رد مجدي الهواري على سؤال غادة عادل "تتضايق لو اتجوزت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المخرج مجدي الهواري، عن رد فعله حال زواج أم أولاده وطليقته الفنانة غادة عادل، من آخر.

وخلال حلولهما ضيفين على برنامج "بصراحة مع" عبر قناة MBC 1؛ سألت "غادة" طليقها مجدي الهواري: "تتضايق لو اتجوزت؟"، ورد قائلا: "أنتي حرة".

وعقبت غادة عادل قائلة: "ولادك مش راضيين، أنا متجوزة أربعة من بعدك (تقصد أولادهما)".

وكشفت غادة عادل، خلال اللقاء، أنها انفصلت عن طليقها المخرج مجدي الهواري، منذ 5 سنوات.

وتشارك الفنانة غادة عادل في مسرحية "في نص الليل" في موسم الرياض، أول إنتاج لشركة ABK media pro. Bahgat kamar لصاحبيها أيمن بهجت قمر وإنجي عبدالحافظ، والشركة قررت أن يكون باكورة أعمالها مهداة للراحل المبدع بهجت قمر، بطولة النجوم: غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.