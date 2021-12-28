رد مجدي الهواري على سؤال غادة عادل "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف المخرج مجدي الهواري، سبب عدم زواجه بعد انفصاله عن أم أولاده الفنانة غادة عادل.

وخلال حلولهما ضيفين على برنامج "بصراحة مع" عبر قناة MBC 1؛ سألت "غادة" طليقها مجدي الهواري: "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"، ورد قائلا: "هو أنا مجنون.. أنا عندي شروط في الجواز التاني بعد ما الواحد كبر وبقى عنده خبرة".

وعن شروطه؛ قال: "هل الزوجة التانية هتتقبل إني لسه بحبك؟ أنتي لو مش غالية عندي وأم أولادي مش هقول الشرط ده للست اللي عايز أتجوزها".

وكشفت غادة عادل، خلال اللقاء، أنها انفصلت عن طليقها المخرج مجدي الهواري، منذ 5 سنوات.

وتشارك الفنانة غادة عادل في مسرحية "في نص الليل" في موسم الرياض، أول إنتاج لشركة ABK media pro. Bahgat kamar لصاحبيها أيمن بهجت قمر وإنجي عبدالحافظ، والشركة قررت أن يكون باكورة أعمالها مهداة للراحل المبدع بهجت قمر، بطولة النجوم: غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.