نصيحة غادة عادل لأبنائها: اوعوا تعملوا زيي أنا وأبوكم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة غادة عادل، عن نصيحة دائما ما تقدمها لأبنائها من طليقها المخرج مجدي الهواري.

وقالت غادة عادل خلال حلولها ضيفة مع مجدي الهواري، على برنامج "بصراحة مع" عبر قناة MBC 1: "والله بنصحهم ليل نهار، بقولهم اوعوا تعملوا زيّنا، اوعوا تعملوا زي أبوكم، اوعوا تعملوا زيي".

تابعت مخاطبة الهواري: "أنا بشوف إن العلاقة بين الرجل والست، مخطوبين أو متجوزين، لازم يكون في مساحة، وفي حرية، لازم محدش يتحكم في التاني خالص، احترم أفكارك وتحترم أفكاري".

استكملت: "أنا بحسد الراجل.. أنت كنت بتقعد باليوم واليومين مبتروحش، بس أنا مقدرش أعمل كده".

وتشارك الفنانة غادة عادل في مسرحية "في نص الليل" في موسم الرياض، أول إنتاج لشركة ABK media pro. Bahgat kamar لصاحبيها أيمن بهجت قمر وإنجي عبدالحافظ، والشركة قررت أن يكون باكورة أعمالها مهداة للراحل المبدع بهجت قمر، بطولة النجوم: غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.